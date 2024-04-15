Шольц признался, что никогда не курил марихуану

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи со студентами в Шанхае признался, что никогда не курил марихуану.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

На встрече один из студентов рассказал, что собирается переехать в Берлин, и спросил у Шольца, что надо сделать, чтобы защититься от соблазна попробовать наркотики.

Студент упомянул недавно принятый в Германии закон о легализации каннабиса.

На это Шольц ответил: "Просто не курите". Он добавил, что ему уже самому почти 66 лет, и он "никогда не курил каннабис".

Как отмечает издание, Шольц стремился развеять впечатление, что из-за принятого закона курение марихуаны приобрело массовый характер.

"Если вы учитесь в Берлине, вы можете там пробегать все время и никогда не встретить никого, кто бы так делал", – отметил канцлер.

Напомним, в Германии с 1 апреля вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. Австрия после этого решила усилить полицейские проверки на границе с Германией.