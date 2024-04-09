США передали Україні зброю, конфісковану в іранських проксі

Сполучені Штати передали Україні перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам у Ємені.

Про це 9 квітня сповістило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

До складу партії, згідно з повідомленням, увійшли понад 5000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo April 9, 2024

Зброю вилучили протягом травня 2021 року – лютий 2023 року з чотирьох "бездержавних суден", які мали поставити її від Корпусу вартових ісламської революції Ірану єменським повстанцям-хуситам.

"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року за позовом Міністерства юстиції про цивільну конфіскацію", – йдеться в повідомленні CENTCOM.

Вашингтон здійснив аналогічну передачу Україні на початку жовтня 2023 року, надавши 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм, які були перехоплені в іранських сил під час перевезення до Ємену.

Але постачання критично важливих артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони зі США в Україну затримали республіканські законодавці, які з минулого року блокують у Конгресі пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.