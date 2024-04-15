США зафиксировали запуск хуситами баллистической ракеты и уничтожили 4 их БПЛА

Соединенные Штаты заявили, что 13 апреля террористы-хуситы, которых поддерживает Иран, запустили одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива с подконтрольной им территории в Йемене.

Об этом сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

CENTCOM отметил, что в результате этого запуска американские, коалиционные или коммерческие корабли не пострадали и не получили никаких повреждений.

В то же время, заявили военные США, 14 апреля в целях самообороны они успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Йемена, которые контролируют хуситы.

"Было установлено, что эти БПЛА представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе", – говорится в сообщении.

Ранее Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря заявила, что отразила ракетную атаку хуситов.

Миссию Aspides запустили в феврале, чтобы помочь защитить ключевой морской торговый путь от беспилотных летательных аппаратов и ракетных атак йеменского ополчения хуситов.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно в начале января.

США с группой союзников также развернули свою миссию с конца 2023 года.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.