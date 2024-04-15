На засіданнях МВФ і Світового банку у Вашингтоні обговорять використання російських активів

Зустрічі високого рівня на засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку торкнуться прогресу стосовно використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це журналістам заявив посадовець Міністерства фінансів США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами американського посадовця, фінансові лідери, зокрема міністерка фінансів США Джанет Єллен, під час переговорів МВФ та Світового банку цього тижня у Вашингтоні обговорюватимуть вплив нещодавнього нападу Ірану на Ізраїль та війну в Україні.

Він додав, що переговори "стосуватимуться шляхів розблокування вартості знерухомлених російських суверенних активів для підтримки тривалого опору України та довгострокової відбудови".

Ці коментарі з'явилися на тлі все більших закликів у США та Європі створити фонд для України з використанням мільярдів доларів на російських банківських рахунках, інвестицій та інших активів, заморожених Заходом через повномасштабну агресію Росії.

Минулого тижня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що бачить прогрес в обговоренні того, як використати заморожені російські активи у країнах G7 на користь України.

Тоді як Європейський Союз наразі розробляє план використання відсотка від прибутків росактивів, деякі країни – зокрема Польща та Естонія – вважають, що Захід повинен використовувати всі заморожені активи РФ.

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