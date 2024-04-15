На заседаниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне обсудят использование российских активов

Встречи высокого уровня на заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка коснутся прогресса в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине.

Об этом журналистам заявил чиновник Министерства финансов США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам американского чиновника, финансовые лидеры, в частности министр финансов США Джанет Йеллен, во время переговоров МВФ и Всемирного банка на этой неделе в Вашингтоне будут обсуждать влияние недавнего нападения Ирана на Израиль и войну в Украине.

Он добавил, что переговоры "будут касаться путей разблокирования стоимости обездвиженных российских суверенных активов для поддержки длительного сопротивления Украины и долгосрочного восстановления".

Эти комментарии появились на фоне все больших призывов в США и Европе создать фонд для Украины с использованием миллиардов долларов на российских банковских счетах, инвестиций и других активов, замороженных Западом из-за полномасштабной агрессии России.

На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что видит прогресс в обсуждении того, как использовать замороженные российские активы в странах G7 в пользу Украины.

Тогда как Европейский Союз сейчас разрабатывает план использования процента от доходов росактивов, некоторые страны – в частности Польша и Эстония – считают, что Запад должен использовать все замороженные активы РФ.

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