Опозиційні проєвропейські партії Молдови об'єдналися у блок "Разом"

У Молдові чотири проєвропейські партії, які перебувають в опозиції, вирішили об'єднатись у блок "Разом" ("Împreună").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Мова про партію Платформа "Гідність і правда" (DA), "Коаліцію за єдність і добробут" (CUB), соціально-політичний рух "Ліга міст та спільнот" (LOC) та Партію змін.

"Від сьогодні ми переходимо на одну назву. Політичний блок „Разом" покликаний гарантувати європейський курс Молдови, нейтралізувати політичні ризики, з якими ми стикаємося, та об'єднати суспільство", – заявив за підсумками засідання лідер Партії змін Штефан Глігор.

Також партії оголосили про створення "Пакту для Європи", який вони запропонують підписати й іншим молдовським політсилам.

"Пакт для Європи" – це документ, який повинні підписати партії, громадянське суспільство, впливові люди, щоб об'єднати всі сили і гарантувати європейську інтеграцію нашої країни", – додав Глігор.

20 грудня 2023 року три політичні партії оголосили про підписання договору про довгострокове партнерство. Непарламентські проєвропейські партії Партія змін, Партія "Платформа Гідність і правда" (Платформа DA) та партія "Ліга міст та комун" (LOC) домовилися підтримувати одна одну на місцевому рівні, висунути єдиного кандидата на президентських виборах та йти за загальним списком на виборах у парламент.

Наприкінці січня цього року вони домовилися висунути спільного кандидата на виборах президента, які мають відбутися наприкінці 2024 року.

На спільному засіданні політичних бюро 27 січня формування вирішили перед виборами створити єдиний політичний блок та обговорили його структуру.

Нагадаємо, Молдова сподівається розпочати переговори щодо вступу в Євросоюз до кінця червня цього року.

Також у Молдові планують провести референдум про вступ до ЄС.