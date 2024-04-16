Зеленський: Без підтримки США шансів перемогти не буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Конгрес США не проголосує за надання підтримки Україні, то шансів перемогти у неї не буде.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відповідав на питання про те, який уплив на ситуацію на полі бою матиме несхвалення пакета підтримки обсягом 60 млрд доларів у Конгресі США.

"Я кажу вам відверто – без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим за твого ворога", – сказав президент.

Він наголосив, що російські сили нині суттєво переважають українські за кількість артилерійських снарядів.

"Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від 1 перейти до 10 до 10", – сказав глава держави.

Він додав, що Росія має необмежену кількість людей та велику кількість снарядів, яким Україна повинна протистояти.

"Я надіюсь, що вони (у Конгресі США. – Ред.) нас слухають і приймуть рішення найближчими днями, тижнями, але не довше", – сказав Зеленський.

Зеленський також розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Він також висловив нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.