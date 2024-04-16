Зеленский: Без поддержки США шансов победить не будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Конгресс США не проголосует за предоставление поддержки Украине, то шансов победить у нее не будет.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отвечал на вопрос о том, какое влияние на ситуацию на поле боя будет иметь неодобрение пакета поддержки объемом 60 млрд долларов в Конгрессе США.

"Я говорю вам откровенно – без этой помощи шансов победить у нас не будет. Надо быть намного сильнее врага", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российские силы сейчас существенно превосходят украинские по количеству артиллерийских снарядов.

"Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти к 10 к 10", – сказал глава государства.

Он добавил, что Россия имеет неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.

"Я надеюсь, что они (в Конгрессе США. – Ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше", – сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

Он также выразил непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.