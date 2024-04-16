Зеленський не підтримує розділення у Конгресі пакета підтримки України та Ізраїлю 

Президент Володимир Зеленський вважає, що розділення пакета допомоги Україні та Ізраїлю в Конгресі США продемонструє байдужість до смертей українців та стане проявом "чистої політики".

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє "Європейська правда".

Президент дав інтерв’ю перед тим, як спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки у палаті, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

"Якщо Конгрес візьме і поділить цю допомогу після всього того, що відбулось, на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у Сполучених Штатах Америки, і що це чиста політика.

Що зараз, коли весь світ каже, як же так, Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика", – сказав президент.

Як він додав, такий крок означатиме, що "всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня".

"Їм важливо, які у них рейтинги. Ось про що це говорить. Вони просто забувають, що у мертвих ніяких рейтингів немає, і що якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах НАТО, а вона буде, американські солдати тоді будуть захищати (держави НАТО. – Ред.), – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що якщо Конгрес США не проголосує за надання підтримки Україні обсягом 60 млрд доларів, то шансів перемогти у неї не буде.

Він також висловив нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.