Зеленский не поддерживает разделение в Конгрессе пакета поддержки Украины и Израиля

Президент Владимир Зеленский считает, что разделение пакета помощи Украины и Израиля в Конгрессе США продемонстрирует безразличие к смерти украинцев и станет проявлением "чистой политики".

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает "Европейская правда".

Президент дал свое интервью перед тем, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки в палате, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности

"Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего произошедшего на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах Америки, и что это чистая политика.

Что сейчас, когда весь мир говорит, как же так, Иран смог бить по Израилю, нужно сейчас популистически помогать только Израилю и забыть о происходящем в Украине. Это чистая политика", – сказал президент.

Как он добавил, такой шаг будет означать, что "всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день".

"Им важно, какие у них рейтинги. Вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых никаких рейтингов нет, и что если Украина провалится и будет война в других странах НАТО, а она будет, американские солдаты тогда будут защищать (государства НАТО. – Ред.), – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что если Конгресс США не проголосует за оказание поддержки Украине в размере 60 млрд долларов, то шансов победить у нее не будет.

Он также выразил непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.