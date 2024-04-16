Комісар Ради Європи просить Грузію відкликати закон про "іноагентів"

У Раді Європи висловили Грузії занепокоєння щодо сумісності проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу" зі стандартами прав людини і негативного впливу, який закон може мати на роботу ЗМІ та організацій громадянського суспільства.

Про це йдеться у листі комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті до спікера грузинського парламенту, повідомила пресслужба РЄ.

За словами О'Флаерті, правова база, що регулює законну діяльність некомерційних організацій, повинна містити положення, які є недискримінаційними та завжди повинні базуватися на чітких і неупереджених стандартах прозорості та звітності, незалежно від джерел їх фінансування.

"Зауважу, що ця законодавча ініціатива передбачає різницю у ставленні до некомерційних юридичних осіб та засобів масової інформації виключно на підставі іноземного походження частини фінансування", – зазначив О'Флаерті.

Він закликав парламент Грузії утриматися від ухвалення цієї законодавчої ініціативи в тому вигляді, в якому вона була внесена, і співпрацювати з національними та міжнародними партнерами, включаючи Раду Європи, щодо того, як найкраще забезпечити сприятливе середовище для роботи організацій громадянського суспільства та ЗМІ в країні.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів" та "російський закон", у вівторок буде винесений на пленарне засідання попри критику Заходу та опозицію з боку громадянського суспільства.

15 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту. Комітет його схвалив.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.