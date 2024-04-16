Парламент Грузії розгляне перше читання закону про "іноагентів" попри протести

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у вівторок буде винесений на пленарне засідання попри критику Заходу та опозицію з боку громадянського суспільства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

Спікер заявив про "дезінформаційну атаку" на грузинське суспільство, при якій "знову намагаються придушити здоровий глузд слоганами, гаслами і догмами".

"Цей процес має свій опис, він називається догматизмом, коли замість подання аргументів думка подається громадськості як аргумент", – заявив журналістам голова парламенту Грузії, говорячи з приводу законопроекту "Про прозорість іноземного впливу".

Він заявив, що "говорити догмами та придушувати аргументовані судження більше не вийде".

15 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів. Комітет схвалив проєкт.

Крім того, під час виступу лідера парламентської більшості Мамуки Мдінарадзе лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі вдарив політика кулаком в обличчя. Після чого на опозиціонера із кулаками напали соратники Мдінарадзе.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.