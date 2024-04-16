У Нідерландах на три години зупиняли авіарух через технічний збій

У Нідерландах в ніч з 15 на 16 квітня авіарух призупиняли майже на три години через несправність у диспетчерських системах.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Технічна несправність проявилася близько 23 години за місцевим часом, на її усунення знадобилося майже три години, повідомили у службі контролю повітряного руху.

У цей період у повітряному просторі Нідерландів майже не літали літаки, прибуваючі рейси спрямували в інші аеропорти регіону.

"Ми розуміємо неприємні наслідки, які це мало для пасажирів, авіаліній та аеропорту. Проводиться подальше розслідування щодо причин несправності", – зазначили у службі.

Аеропорт Амстердама "Схіпхол", як відомо, є вкрай важливим європейським хабом і слугує точкою пересадки на багатьох європейських і далеких міжнародних рейсах.

Наслідки проблеми виявилися меншими, аніж могли б бути, оскільки подія випала на нічні години.

Нагадаємо, у Франції набула розголосу ситуація з рейсом, який повернувся до Парижа вже майже від аеропорту призначення через технічні проблеми.

На початку квітня рейсу з Німеччини до США довелось розвернутись назад через несправність туалетів.