В Нидерландах на три часа останавливали авиадвижение из-за технического сбоя

В Нидерландах в ночь с 15 на 16 апреля авиадвижение приостанавливали почти на три часа из-за неисправности в диспетчерских системах.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Техническая неисправность проявилась около 23 часов по местному времени, на ее устранение понадобилось почти три часа, сообщили в службе контроля воздушного движения.

В этот период в воздушном пространстве Нидерландов почти не летали самолеты, прибывающие рейсы направили в другие аэропорты региона.

"Мы понимаем неприятные последствия, которые это имело для пассажиров, авиалиний и аэропорта. Проводится дальнейшее расследование причин неисправности", – отметили в службе.

Аэропорт Амстердама "Схипхол", как известно, является крайне важным европейским хабом и служит точкой пересадки на многих европейских и дальних международных рейсах.

Последствия проблемы оказались меньшими, чем могли бы быть, поскольку событие выпало на ночные часы.

Напомним, во Франции получила огласку ситуация с рейсом, который вернулся в Париж уже почти от аэропорта назначения из-за технических проблем.

В начале апреля рейсу из Германии в США пришлось развернуться назад из-за неисправности туалетов.