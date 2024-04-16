"Альтернатива для Німеччини" винесла попередження депутатам, які їздили на "вибори" Путіна

Федеральне керівництво ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") винесло попередження трьом своїм депутатам у регіональному парламенті Баварії за поїздку до Росії на "вибори" Путіна в березні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Троє депутатів баварського парламенту – Ульріх Зінгер, Андреас Юрка та Елена Рун – заявили, що відвідали Росію як "спостерігачі" на "виборах" на запрошення російського уряду.

Юрка пояснив, що метою було оцінити організацію та проведення "виборів", на яких у глави Кремля Владіміра Путіна не було реальних конкурентів.

Поїздку організувала російська сторона, але Юрка сказав, що депутати "вирішили взяти на себе витрати, щоб уникнути будь-яких звинувачень в упередженості".

Натомість спостерігачів за виборами від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Росію не запрошували.

Федеральне керівництво "АдН" рекомендувало трьом депутатам не їздити до Росії. За словами речника партії, наразі їм висловили докори за цю поїздку.

Офіс федерального керівництва посилався на статут партії, згідно з яким члени, які порушують принципи або правила партії, можуть зіткнутися з подальшими дисциплінарними заходами у разі повторного порушення або подібної поведінки.

Такі дисциплінарні заходи можуть охоплювати відсторонення від посади або навіть виключення з партії.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що у росіян не було вибору під час голосування.