"Альтернатива для Германии" вынесла предупреждение депутатам, ездившим на "выборы" Путина

Федеральное руководство ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") вынесло предупреждение трем своим депутатам в региональном парламенте Баварии за поездку в Россию на "выборы" Путина в марте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Трое депутатов баварского парламента – Ульрих Зингер, Андреас Юрка и Елена Рун – заявили, что посетили Россию как "наблюдатели" на "выборах" по приглашению российского правительства.

Юрка объяснил, что целью было оценить организацию и проведение "выборов", на которых у главы Кремля Владимира Путина не было реальных конкурентов.

Поездку организовала российская сторона, но Юрка сказал, что депутаты "решили взять на себя расходы, чтобы избежать любых обвинений в предвзятости".

При этом наблюдателей за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Россию не приглашали.

Федеральное руководство "АдГ" рекомендовало трем депутатам не ездить в Россию. По словам представителя партии, сейчас им выразили упреки за эту поездку.

Офис федерального руководства ссылался на устав партии, согласно которому члены, нарушающие принципы или правила партии, могут столкнуться с дальнейшими дисциплинарными мерами в случае повторного нарушения или подобного поведения.

Такие дисциплинарные меры могут включать отстранение от должности или даже исключение из партии.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что у россиян не было выбора во время голосования.