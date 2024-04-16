"Альтернатива для Германии" вынесла предупреждение депутатам, ездившим на "выборы" Путина
Федеральное руководство ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") вынесло предупреждение трем своим депутатам в региональном парламенте Баварии за поездку в Россию на "выборы" Путина в марте.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.
Трое депутатов баварского парламента – Ульрих Зингер, Андреас Юрка и Елена Рун – заявили, что посетили Россию как "наблюдатели" на "выборах" по приглашению российского правительства.
Юрка объяснил, что целью было оценить организацию и проведение "выборов", на которых у главы Кремля Владимира Путина не было реальных конкурентов.
Поездку организовала российская сторона, но Юрка сказал, что депутаты "решили взять на себя расходы, чтобы избежать любых обвинений в предвзятости".
При этом наблюдателей за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Россию не приглашали.
Федеральное руководство "АдГ" рекомендовало трем депутатам не ездить в Россию. По словам представителя партии, сейчас им выразили упреки за эту поездку.
Офис федерального руководства ссылался на устав партии, согласно которому члены, нарушающие принципы или правила партии, могут столкнуться с дальнейшими дисциплинарными мерами в случае повторного нарушения или подобного поведения.
Такие дисциплинарные меры могут включать отстранение от должности или даже исключение из партии.
Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что у россиян не было выбора во время голосования.