Британська EasyJet на пів року скасувала рейси до Ізраїлю

Британська компанія EasyJet повідомила, що на більш як пів року припиняє усі рейси до Ізраїлю через непередбачуваність ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть низка британських та ізраїльські ЗМІ з посиланням на комюніке компанії.

В EasyJet заявили, що через постійну непередбачуваність безпекової ситуації вирішили призупинити рейси до Тель-Авіва до 27 жовтня 2024 року.

Перед цим у понеділок компанія оголосила, що цього тижня не буде виконувати рейси до Тель-Авіва з огляду на збереження високої напруги у регіоні.

Британський лоукостер відновив польоти до Ізраїлю наприкінці березня та знову призупинив після останньої ескалації.

Нагадаємо, у США заявили, що не братимуть участі у потенційних заходах відплати Ізраїлю Ірану після масштабної повітряної атаки Тегерану та проіранських сил в ніч на 14 квітня.

За даними ЗМІ, західні лідери закликають Ізраїль утриматися від відповіді, щоб не допустити подальшої ескалації.