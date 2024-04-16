Британская EasyJet на полгода отменила рейсы в Израиль

Британская компания EasyJet сообщила, что более чем на полгода прекращает все рейсы в Израиль из-за непредсказуемости ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут ряд британских и израильские СМИ со ссылкой на коммюнике компании.

В EasyJet заявили, что из-за постоянной непредсказуемости ситуации с безопасностью решили приостановить рейсы в Тель-Авив до 27 октября 2024 года.

Перед этим в понедельник компания объявила, что на этой неделе не будет выполнять рейсы в Тель-Авив ввиду сохранения высокой напряженности в регионе.

Британский лоукостер возобновил полеты в Израиль в конце марта и снова приостановил после последней эскалации.

Напомним, в США заявили, что не будут участвовать в потенциальных мерах возмездия Израиля Ирану после масштабной воздушной атаки Тегерана и проиранских сил в ночь на 14 апреля.

По данным СМИ, западные лидеры призывают Израиль воздержаться от ответа, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.