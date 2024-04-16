Вперше після війни між сербським Белградом та боснійським Мостаром відновили авіасполучення

Сербська національна авіакомпанія Air Serbia встановила прямий маршрут між сербською столицею Белград та боснійським містом Мостар вперше після війни на Балканах у колишній Югославії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PTC.

Першим рейсом відновленого маршруту прибув президент Сербії Александар Вучич, який перебуває з дводенним робочим візитом у Боснії та Герцеговині.

PTC

"Через 33 роки ми летимо до Мостара – міста історії та поетів, місця перетину різних культур і традицій", – написав Вучич в Instagram.

Від понеділка Air Serbia виконує рейси до Мостара тричі на тиждень – щопонеділка, щоп’ятниці та щонеділі. Політ триває близько 50 хвилин.

Компанія заявляє, що пасажири з Мостара через Белград можуть швидко та комфортно дістатися Парижа, Амстердама, Осло, Барселони, Копенгагена, Стокгольма, Праги, Рима, Франкфурта, Стамбула, Бухареста, Кракова, Відня, Будапешта, Брюсселя та інших міст.

Раніше Вучич виступив зі зверненням, в якому пояснив, що він мав на увазі, коли попереджав про важки часи, що насуваються на країну.

Першим викликом він назвав прийом Косова до Ради Європи. Передбачається, що остаточне рішення з цього питання буде ухвалене в середині травня.

Другим викликом, за словами сербського президента, є заплановане ухвалення в квітні на Генеральної асамблеї ООН резолюції про визнання масового вбивства боснійців в Сребрениці в 1995 році геноцидом.

Перед цим лідер боснійських сербів Мілорад Додік пригрозив заблокувати роботу національного уряду Боснії і Герцеговини, якщо зміни до виборчого законодавства, які вніс високий представник Крістіан Шмідт, не скасують, а західні посли не будуть вислані з країни.

Раніше міжнародний спостерігач за миром у Боснії і Герцеговині, високий представник Крістіан Шмідт вніс зміни до виборчого законодавства країни, покликані забезпечити чесність виборчого процесу на шляху до членства БіГ у Євросоюзі.