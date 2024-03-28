Лідер боснійських сербів погрожує заблокувати національний уряд

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік пригрозив заблокувати роботу національного уряду Боснії і Герцеговини, якщо зміни до виборчого законодавства, які вніс Високий представник Крістіан Шмідт, не скасують, а західні посли не будуть вислані з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Додік заявив, що посли США, Великобританії та Німеччини, а також Шмідт повинні бути оголошені ворогами Боснії та вислані з країни, і якщо вимоги не будуть виконані, його партія SNSD розірве партнерство зі своїми нинішніми партнерами в уряді та заблокує його роботу.

За словами президента Республіки Сербської – ентитету в складі Боснії і Герцеговини, якщо рішення Шмідта щодо змін до виборчого законодавства не скасують протягом семи днів та не визнають недійсним національний парламент, сербські депутати бойкотуватимуть його роботу.

Виступаючи на надзвичайній сесії парламенту Республіки Сербської, Додік заявив, що його законодовці мають схвалити закони про вибори та оголосити себе єдиним законодавчим органом, заборонивши реалізацію закону Високого представника Боснії і Герцеговині.

Він також закликав регіональний парламент негайно схвалити проєкт закону про вибори, згідно з яким інституції Республіки Сербської будуть самостійно проводити вибори в регіоні.

Це не перший випадок, коли сербські депутати блокують ухвалення рішень у національному уряді, але зараз Боснія і Герцеговина сподівається на проведення реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу після рішення членів ЄС.

Раніше міжнародний спостерігач за миром у Боснії і Герцеговині, Високий представник Крістіан Шмідт вніс зміни до виборчого законодавства країни, покликані забезпечити чесність виборчого процесу.

"Я зроблю сьогодні те, що потрібно було зробити багато років тому. Гарантуватиму вільні і чесні вибори для всіх громадян Боснії і Герцеговини", – заявив Шмідт на пресконференції, назвавши свій крок внеском у майбутнє членство БіГ у Європейському Союзі.

Рішення про внесення змін до виборчого законодавства Верховний представник ухвалив у межах так званих Боннських повноважень, які надають йому право змінювати законодавство БіГ у виняткових випадках.

Минулого року Європейський суд із прав людини постановив, що політична система Боснії і Герцеговини, створена в межах Дейтонської мирної угоди 1995 року, яка поклала край війні, посилює внутрішні етнічні розбіжності та шкодить демократичним виборам.