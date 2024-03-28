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Лідер боснійських сербів погрожує заблокувати національний уряд

Новини — Четвер, 28 березня 2024, 20:07 — Андрій Синявський

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік пригрозив заблокувати роботу національного уряду Боснії і Герцеговини, якщо зміни до виборчого законодавства, які вніс Високий представник Крістіан Шмідт, не скасують, а західні посли не будуть вислані з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Додік заявив, що посли США, Великобританії та Німеччини, а також Шмідт повинні бути оголошені ворогами Боснії та вислані з країни, і якщо вимоги не будуть виконані, його партія SNSD розірве партнерство зі своїми нинішніми партнерами в уряді та заблокує його роботу.

За словами президента Республіки Сербської – ентитету в складі Боснії і Герцеговини, якщо рішення Шмідта щодо змін до виборчого законодавства не скасують протягом семи днів та не визнають недійсним національний парламент, сербські депутати бойкотуватимуть його роботу.

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Виступаючи на надзвичайній сесії парламенту Республіки Сербської, Додік заявив, що його законодовці мають схвалити закони про вибори та оголосити себе єдиним законодавчим органом, заборонивши реалізацію закону Високого представника Боснії і Герцеговині.

Він також закликав регіональний парламент негайно схвалити проєкт закону про вибори, згідно з яким інституції Республіки Сербської будуть самостійно проводити вибори в регіоні.

Це не перший випадок, коли сербські депутати блокують ухвалення рішень у національному уряді, але зараз Боснія і Герцеговина сподівається на проведення реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу після рішення членів ЄС.

Раніше міжнародний спостерігач за миром у Боснії і Герцеговині, Високий представник Крістіан Шмідт вніс зміни до виборчого законодавства країни, покликані забезпечити чесність виборчого процесу.

"Я зроблю сьогодні те, що потрібно було зробити багато років тому. Гарантуватиму вільні і чесні вибори для всіх громадян Боснії і Герцеговини", – заявив Шмідт на пресконференції, назвавши свій крок внеском у майбутнє членство БіГ у Європейському Союзі.

Рішення про внесення змін до виборчого законодавства Верховний представник ухвалив у межах так званих Боннських повноважень, які надають йому право змінювати законодавство БіГ у виняткових випадках.

Минулого року Європейський суд із прав людини постановив, що політична система Боснії і Герцеговини, створена в межах Дейтонської мирної угоди 1995 року, яка поклала край війні, посилює внутрішні етнічні розбіжності та шкодить демократичним виборам.

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Боснія і Герцеговина