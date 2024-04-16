Впервые после войны между сербским Белградом и боснийским Мостаром возобновили авиасообщение

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia установила прямой маршрут между сербской столицей Белград и боснийским городом Мостар впервые после войны на Балканах в бывшей Югославии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PTC.

Первым рейсом восстановленного маршрута прибыл президент Сербии Александар Вучич, который находится с двухдневным рабочим визитом в Боснии и Герцеговине.

PTC

"Спустя 33 года мы летим в Мостар – город истории и поэтов, место пересечения разных культур и традиций", – написал Вучич в Instagram.

С понедельника Air Serbia выполняет рейсы в Мостар три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Полет длится около 50 минут.

Компания заявляет, что пассажиры из Мостара через Белград могут быстро и комфортно добраться до Парижа, Амстердама, Осло, Барселоны, Копенгагена, Стокгольма, Праги, Рима, Франкфурта, Стамбула, Бухареста, Кракова, Вены, Будапешта, Брюсселя и других городов.

Ранее Вучич выступил с обращением, в котором объяснил, что он имел в виду, когда предупреждал о тяжелых временах, надвигающихся на страну. Первым вызовом он назвал прием Косово в Совет Европы. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине мая.

Вторым вызовом, по словам сербского президента, является запланированное принятие в апреле на Генеральной ассамблее ООН резолюции о признании массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году геноцидом.

Перед этим лидер боснийских сербов Милорад Додик пригрозил заблокировать работу национального правительства Боснии и Герцеговины, если изменения в избирательное законодательство, которые внес высокий представитель Кристиан Шмидт, не отменят, а западные послы не будут высланы из страны.

Ранее международный наблюдатель за миром в Боснии и Герцеговине, высокий представитель Кристиан Шмидт внес изменения в избирательное законодательство страны, призванные обеспечить честность избирательного процесса на пути к членству БиГ в Евросоюзе.