Глава МЗС Німеччини вирушає до Ізраїлю, щоб закликати до деескалації

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідає Ізраїль, щоб обговорити, як запобігти ескалації на Близькому Сході після атаки Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Під час візиту вона запевнить Ізраїль у повній солідарності Німеччини.

Міністерка також обговорить, як можна запобігти подальшій ескалації у відносинах з Іраном.

Бербок наголосила, що зараз важливо зупинити Тегеран.

"Для нас, як для німецького федерального уряду, в ці нестабільні часи неймовірно важливо, щоб ми всі разом працювали над тим, щоб сприяти деескалації в усьому регіоні", – наводить слова німецької міністерки Reuters.

Напередодні Бербок наголошувала, що Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права, визначаючи свою відповідь на масовану повітряну атаку Ірану.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.