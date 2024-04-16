Глава МИД Германии отправляется в Израиль, чтобы призвать к деэскалации

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник посетит Израиль, чтобы обсудить, как предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке после атаки Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Во время визита она заверит Израиль в полной солидарности Германии.

Министр также обсудит, как можно предотвратить дальнейшую эскалацию в отношениях с Ираном.

Бербок подчеркнула, что сейчас важно остановить Тегеран.

"Для нас, как для немецкого федерального правительства, в эти нестабильные времена невероятно важно, чтобы мы все вместе работали над тем, чтобы способствовать деэскалации во всем регионе", – приводит слова немецкого министра Reuters.

Накануне Бербок подчеркивала, что Израиль должен придерживаться международного права, определяя свой ответ на массированную воздушную атаку Ирана.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.