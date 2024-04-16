Італія готова відправити миротворців на Близький Схід у разі визнання Палестини

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна буде готова відправити війська на Близький Схід в рамках миротворчої місії, якщо буде створена міжнародно визнана Палестинська держава.

Його заяву наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Таяні, італійський уряд "рішуче налаштований на мир" на Близькому Сході.

"Ми друзі Ізраїлю, але ми хочемо працювати заради миру, в тому числі шляхом можливого відправлення військ, якщо буде створена палестинська держава, разом з військами з інших країн", – зазначив глава МЗС Італії.

Він також закликав Ізраїль проявити стриманість після атаки Ірану минулих вихідних.

"Я сподіваюся, що ескалації не буде. З військової точки зору Ізраїль виграв, він відбив атаку. Тепер ми повинні запобігти розширенню конфлікту, тому що ми маємо напруженість не тільки в Газі, але і в Червоному морі", – додав Таяні.

Раніше Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави.

Мадрид, за даними ЗМІ, може оголосити про визнання до липня цього року. Однак інформація про це з'явилась до масованої повітряної атаки Ірану на Ізраїль.