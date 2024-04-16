Италия готова отправить миротворцев на Ближний Восток в случае признания Палестины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна будет готова отправить войска на Ближний Восток в рамках миротворческой миссии, если будет создано международно признанное Палестинское государство.

Его заявление приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

По словам Таяни, итальянское правительство "решительно настроено на мир" на Ближнем Востоке.

"Мы друзья Израиля, но мы хотим работать ради мира, в том числе путем возможной отправки войск, если будет создано палестинское государство, вместе с войсками из других стран", – отметил глава МИД Италии.

Он также призвал Израиль проявить сдержанность после атаки Ирана в минувшие выходные.

"Я надеюсь, что эскалации не будет. С военной точки зрения Израиль выиграл, он отразил атаку. Теперь мы должны предотвратить расширение конфликта, потому что мы имеем напряженность не только в Газе, но и в Красном море", – добавил Таяни.

Ранее Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства.

Мадрид, по данным СМИ, может объявить о признании до июля этого года. Однако информация об этом появилась до массированной воздушной атаки Ирана на Израиль.