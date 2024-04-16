Україна анонсувала "низку особливостей" у двосторонній безпековій угоді з Іспанією

Україна та Іспанія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.

Про це 16 квітня повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Під час переговорів, які з боку України провів заступник голови ОП Ігор Жовква, сторони "продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення".

Представники Києва та Мадрида також узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди, додали в Офісі президента.

"Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки", – прокоментував Жовква.

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

Нагадаємо, Україна та Іспанія розпочали переговори про укладання двосторонньої безпекової угоди 4 березня.