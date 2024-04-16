Украина анонсировала "ряд особенностей" в двустороннем соглашении по безопасности с Испанией

Украина и Испания провели очередной раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности.

Об этом 16 апреля сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Во время переговоров, которые со стороны Украины провел заместитель председателя ОП Игорь Жовква, стороны "продолжили работу над проектом документа и усилили его ключевые положения".

Представители Киева и Мадрида также согласовали график переговоров и будущих мероприятий на высшем уровне с целью подписания соглашения, добавили в Офисе президента.

"Рад отметить, что соглашение с Испанией будет иметь ряд особенностей по сравнению с другими подобными соглашениями, в частности в связи с тесными отношениями Испании со странами Средиземноморья, Латинской Америки и Африки", – прокомментировал Жовква.

В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.

Напомним, Украина и Испания начали переговоры о заключении двустороннего соглашения по безопасности 4 марта.