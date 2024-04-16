На тлі голосування в ПАРЄ щодо Косова президент Сербії поскаржився Алієву на тиск

Президент Сербії Александар Вучич увечері 16 квітня зателефонував азербайджанському лідеру Ільхаму Алієву на тлі голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи про членство Косова в цій організації.

Про це повідомила пресслужба Алієва, пише "Європейська правда".

Як зазначає офіс президента Азербайджану, Вучич зателефонував Алієву "і попросив підтримки дружнього азербайджанського народу, поінформувавши його про тиск, якого зазнає Сербія останнім часом".

"Президент Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан і Сербія завжди підтримували територіальну цілісність і суверенітет одне одного, і підкреслив, що ця позиція буде збережена і надалі. У цьому зв'язку було відзначено успішну співпрацю двох країн у межах міжнародних організацій", – йдеться в повідомленні.

Розмова Алієва та Вучича сталась після того, як ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи. При цьому нагадаємо, що Азербайджан припинив участь у роботі ПАРЄ через відмову допускати спостерігачів на президентські вибори на початку року.

Голосування в ПАРЄ не завершує процедуру: фінальне рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ двома третинами голосів. Утім, на попередніх голосуваннях в КМРЄ була необхідна кількість голосів "за". Як повідомляла ЄвроПравда, очікується, що КМРЄ ухвалить рішення вже в середині травня.

Як відомо, Сербія наголошує, що Косово є частиною цієї держави, і заперечує його незалежність. Низка держав Ради Європи, включно з Україною, не визнають незалежність Косова.

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