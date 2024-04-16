На фоне голосования в ПАСЕ по Косово президент Сербии пожаловался Алиеву на давление

Президент Сербии Александар Вучич вечером 16 апреля позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву на фоне голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы о членстве Косово в этой организации.

Об этом сообщила пресс-служба Алиева, пишет "Европейская правда".

Как отмечает офис президента Азербайджана, Вучич позвонил Алиеву "и попросил поддержки дружественного азербайджанского народа, проинформировав его о давлении, которому подвергается Сербия в последнее время".

"Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Сербия всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и подчеркнул, что эта позиция будет сохранена и в дальнейшем. В этой связи было отмечено успешное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций", – говорится в сообщении.

Разговор Алиева и Вучича состоялся после того, как ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы.

Голосование в ПАСЕ не завершает процедуру: финальное решение должен принять Комитет министров СЕ двумя третями голосов. Впрочем, на предыдущих голосованиях в КМСЕ было необходимое количество голосов "за". Как сообщала ЕвроПравда, ожидается, что КМСЕ примет решение уже в середине мая.

Как известно, Сербия отмечает, что Косово является частью этого государства, и отрицает его независимость. Ряд государств Совета Европы, включая Украину, не признают независимость Косово.

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