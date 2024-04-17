Спикер Джонсон пообещал не поддаваться на угрозы республиканцев о его отставке

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угроз ультраправых республиканцев сместить его с должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Washington Post.

Уже двое ультраправых республиканцев угрожают сместить Джонсона с должности после того, как он предложил сложный план для утверждения финансирования ключевых иностранных союзников США, в том числе Украины.

Во время еженедельной встречи республиканцев во вторник утром конгрессмен Томас Масси призвал Джонсона уйти в отставку. Он объявил, что подписался под ходатайством конгрессвумен Марджори Тейлор Грин об отставке Джонсона.

Если демократы решат не спасать Джонсона, чтобы сохранить его должность, то республиканцам понадобится лишь простое большинство, чтобы сместить своего второго спикера за шесть месяцев.

"Я не уйду в отставку", – заявил Джонсон на пресс-конференции во вторник, назвав угрозу "абсурдной", поскольку республиканцы "пытаются выполнять свою работу".

"Нам нужно устойчивое лидерство. Нам нужны твердые руки на руле", – сказал он. "Послушайте, я считаю себя оратором военного времени", – добавил Джонсон.

Марджори Тейлор Грин подала свое предложение об отставке Джонсона в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования. Грин не согласна с тем, что спикер хочет выдвинуть на голосование предоставление помощи Украине.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что рассмотрит предложение спикера Палаты относительно помощи Украине и другим американским союзникам отдельными законопроектами.