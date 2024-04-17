В Брюсселе возобновилась конференция правоконсерваторов, остановленная в первый день

В Брюсселе возобновилась конференция европейских правоконсерваторов, среди гостей которой – в том числе венгерский премьер Виктор Орбан.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

После приостановления мероприятия в первый день события организаторы обжаловали в суде решение властей в Брюсселе, где решили, что на фоне события могут возникнуть угрозы для общественного порядка. Судья удовлетворил их жалобу и остановил действие распоряжения, поэтому в среду конференция продолжится.

В отмененный первый день события там должны были выступать британский сторонник Brexit Найджел Фарадж и ультраправый французский политик Эрик Земмур, выступление Орбана планировалось в среду.

Мэр округа Брюсселя, где расположен конференц-зал, объяснил распоряжение полиции тем, что организация, позиционирующая себя как антифашистская, угрожала сорвать съезд и с помощью писем давила на организаторов.

Однако решение раскритиковали премьер-министры и Бельгии, и Великобритании.

Бельгийский премьер Александр де Кроо, хотя является оппонентом правоконсерваторов, подчеркнул, что муниципальная автономия – краеугольный камень демократии, но ее решения не должны переступать гарантированную конституцией свободу слова и собраний.

Представитель премьера Британии Риши Сунака сообщил, что тот обеспокоен таким развитием событий, поскольку считает, что подобная отмена мероприятий вредит свободе слова и демократическому строю.