Інфляція у Британії сповільнилася найбільше з кінця 2021 року 

Інфляція у Сполученому Королівстві у березні 2024 року сповільнилась до найнижчого показника за два з половиною роки, значною мірою завдяки зниженню цін на продукти харчування.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Індекс споживчих цін у Британії у березні склав 3,2%, порівняно з 3,4% у лютому відносно цін у ці місяці попереднього року, повідомив Офіс національної статистики.

Такий показник інфляції є найнижчим для Британії з вересня 2021 року, та суттєвою нормалізацією після понад 11% наприкінці 2022 року, коли проявилися наслідки різкого зростання цін на енергоносії на тлі війни Росії проти України.

Втім, він дещо вищий за 3,1%, як прогнозували деякі аналітики, та більший за цільовий показник Банку Англії на рівні 2%.

За прогнозами, у квітні сповільнення інфляції продовжиться і показник може виявитися нижчим за 2%. Втім, експерти очікують, що у другій половині року інфляція може знову прискоритися.

У Німеччині інфляція у березні також знизилася до майже трирічного мінімуму.

Сповільнення інфляції ще з кінця зими спостерігалося загалом у Європі через зниження цін на енергоносії.