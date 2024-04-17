Інфляція у Британії сповільнилася найбільше з кінця 2021 року
Інфляція у Сполученому Королівстві у березні 2024 року сповільнилась до найнижчого показника за два з половиною роки, значною мірою завдяки зниженню цін на продукти харчування.
Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".
Індекс споживчих цін у Британії у березні склав 3,2%, порівняно з 3,4% у лютому відносно цін у ці місяці попереднього року, повідомив Офіс національної статистики.
Такий показник інфляції є найнижчим для Британії з вересня 2021 року, та суттєвою нормалізацією після понад 11% наприкінці 2022 року, коли проявилися наслідки різкого зростання цін на енергоносії на тлі війни Росії проти України.
Втім, він дещо вищий за 3,1%, як прогнозували деякі аналітики, та більший за цільовий показник Банку Англії на рівні 2%.
За прогнозами, у квітні сповільнення інфляції продовжиться і показник може виявитися нижчим за 2%. Втім, експерти очікують, що у другій половині року інфляція може знову прискоритися.
У Німеччині інфляція у березні також знизилася до майже трирічного мінімуму.
Сповільнення інфляції ще з кінця зими спостерігалося загалом у Європі через зниження цін на енергоносії.