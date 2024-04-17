Инфляция в Британии замедлилась больше всего с конца 2021 года

Инфляция в Соединенном Королевстве в марте 2024 года замедлилась до самого низкого показателя за два с половиной года, в значительной степени благодаря снижению цен на продукты питания.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Индекс потребительских цен в Британии в марте составил 3,2% по сравнению с 3,4% в феврале относительно цен в эти месяцы предыдущего года, сообщил Офис национальной статистики.

Такой показатель инфляции является самым низким для Британии с сентября 2021 года, и существенной нормализацией после более 11% в конце 2022 года, когда проявились последствия резкого роста цен на энергоносители на фоне войны России против Украины.

Впрочем, он несколько выше 3,1%, как прогнозировали некоторые аналитики, и больше целевого показателя Банка Англии на уровне 2%.

По прогнозам, в апреле замедление инфляции продолжится и показатель может оказаться ниже 2%. Впрочем, эксперты ожидают, что во второй половине года инфляция может снова ускориться.

В Германии инфляция в марте также снизилась до почти трехлетнего минимума.

Замедление инфляции еще с конца зимы наблюдалось в целом по Европе из-за снижения цен на энергоносители.