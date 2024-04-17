Литва виділила 15 млн євро для підтримки реабілітації українських військових

Литва допоможе Україні з реабілітацією військових – на це вона виділила близько 15 млн євро.

Про це у вівторок повідомило Міністерство охорони здоров’я України, пише "Європейська правда".

Кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

"Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі", – зазначила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

У МОЗ подякували всім друзям України за те, що продовжують надавати підтримку.

11 квітня стало відомо, що Литва доставила до України чергову партію військової допомоги. До неї увійшли системи протидії безпілотникам, генератори та розкладні ліжка.

5 квітня Литва повідомила, що передала збройним силам України бронетранспортери М577.

Литва також планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.