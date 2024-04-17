Литва выделила 15 млн евро для поддержки реабилитации украинских военных

Литва поможет Украине с реабилитацией военных – на это она выделила около 15 млн евро.

Об этом во вторник сообщило Министерство здравоохранения Украины, пишет "Европейская правда".

Средства будут направлены непосредственно на реконструкцию больниц и обучение специалистов.

"Литва начинает специальную программу реабилитации для раненых украинских солдат. Мы будем способствовать развитию соответствующей инфраструктуры и услуг трех балтийских стран во Львове, Днепре и Житомире", – отметила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В Минздраве поблагодарили всех друзей Украины за то, что продолжают оказывать поддержку.

11 апреля стало известно, что Литва доставила в Украину очередную партию военной помощи. В нее вошли системы противодействия беспилотникам, генераторы и раскладные кровати.

5 апреля Литва сообщила, что передала вооруженным силам Украины бронетранспортеры М577.

Литва также планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.