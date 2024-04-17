В Швеции нашлись желающие сжечь Коран за несколько дней перед приемом Евровидения

Шведская полиция получила заявку на проведение акции с сожжением Корана, которую организаторы хотят устроить за считанные дни до песенного конкурса Евровидение, который в этом году проходит в шведском Мальмё.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Управление полиции южного региона получило заявку на проведение 3 мая массового собрания на площади Густава Адольфа в Мальмё, во время которого планируют жечь священную книгу мусульман Коран.

Это менее чем за неделю до проведения в городе песенного конкурса "Евровидение", первый полуфинал которого состоится 7 мая.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что заявка пока на рассмотрении и никакого решения еще не принято.

Ответственный за координацию полиции во время масштабных мер безопасности в связи с Евровидением Пер Энгстрём отметил, что следует "хорошо взвесить, какие последствия это может иметь".

В связи с очень высокой террористической угрозой шведская полиция тщательно продумывает меры безопасности в Мальме на период конкурса. На подмогу местным правоохранителям прибудут дополнительные силы из других регионов и даже соседних стран.

Местами полиция будет патрулировать в усиленной экипировке, а в отдельные зоны города будет запрещено заходить с сумками.

Как известно, в прошлом году многочисленные акции с сожжением Корана, начатые скандальным датско-шведским активистом и подхваченные другими лицами, вызвали большое возмущение в мусульманских странах и привели даже к нападению на посольство Швеции в Ираке.

Косвенно они могли стать причиной того, что исполнитель исламистского теракта в Брюсселе в октябре 2023 года выбрал своей целью именно шведских болельщиков.

Недавно один из поджигателей Корана в Швеции из-за угрозы депортации переехал в Норвегию.

В соседней Дании после длительных дебатов законодательно запретили сжигать в общественных местах религиозные писания, такие как Коран, Библия или Тора.