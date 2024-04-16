Президентка Грузії терміново звернулась до Макрона та Мішеля через закон про "іноагентів"

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі направила термінове звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Емманюеля Макрона у зв’язку з намірами влади ухвалити суперечливий закон про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал TV Pirveli.

Зурабішвілі вважає, що питання грузинського закону про "іноагентів" може бути розглянуте на спеціальному засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 17-18 квітня – хоча питання Грузії там на порядку денному немає.

"Я звернулася до Шарля Мішеля та Емманюеля Макрона стосовно ситуації тут, завтра засідання Європейської ради Євросоюзу", – наводить TV Pirveli слова президентки Грузії.

У своєму Twitter (X) раніше сьогодні Зурабішвілі назвала "прямою провокацією" і "російською стратегією дестабілізації" спробу влади "проштовхнути цей закон всупереч волі населення і всупереч протесту партнерів".

Цього тижня парламент Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни. Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос звернувся до Венеційської комісії з проханням терміново надати висновок щодо грузинського законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".