Парламент Грузии в первом чтении принял скандальный закон об "иноагентах"

Парламент Грузии в среду, 17 апреля, в первом чтении принял скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Документ поддержали 83 депутата, против никто не голосовал.

Представители оппозиции проигнорировали голосование.

По информации "Грузия Online", десятки тысяч граждан собираются перед парламентом на митинг против закона.

На вчерашних протестах спецназовцы применили силу к участникам. За два протестных дня было задержано около 30 человек.

Перед голосованием спикер парламента Шалва Папуашвили выгнал из зала ряд оппозиционных депутатов.

На этой неделе парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили направила срочное обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с намерениями властей принять противоречивый закон.