Шольц: Ізраїль не повинен відповідати Ірану масованою атакою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Ізраїль утриматись від масованої відповіді на іранську повітряну атаку.

Про це він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Для нас важливо, щоб цей момент був використаний для подальшої деескалації з метою зміцнення власних позицій", – сказав канцлер.

Шольц наголосив, що Ізраїль не повинен "відповідати масованою атакою".

Крім того, на його думку, слід розглянути нові санкції ЄС проти Ірану. Однак вони повинні бути попередньо юридично обґрунтованими.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, у США заявили, що не братимуть участі у потенційних заходах відплати.

За даними ЗМІ, західні лідери закликають Ізраїль утриматися від відповіді, щоб не допустити подальшої ескалації.