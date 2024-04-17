Шольц: Израиль не должен отвечать Ирану массированной атакой

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль воздержаться от массированного ответа на иранскую воздушную атаку.

Об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации с целью укрепления собственных позиций", – сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что Израиль не должен "отвечать массированной атакой".

Кроме того, по его мнению, следует рассмотреть новые санкции ЕС против Ирана. Однако они должны быть предварительно юридически обоснованными.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали раздаваться призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Кроме того, в США заявили, что не будут участвовать в потенциальных мерах возмездия.

По данным СМИ, западные лидеры призывают Израиль воздержаться от ответа, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.