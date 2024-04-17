У Чорногорії – третій за останні дні гучний арешт топпосадовців

У Чорногорії за підозрою у зловживанні службовим становищем заарештували директорку антикорупційного агентства країни Єлену Перович, що сталось всього через кілька днів після арешту двох інших чорногорських посадовців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, 17 квітня оголосила спеціальна державна прокуратура Чорногорії.

Аудит роботи антикорупційного агентства Чорногорії за керівництва Перович виявив, що вона протягом 2023 року виписала собі додаткових виплат на суму майже 13,5 тисячі євро. Це дало підстави інкримінувати посадовиці правопорушення.

Під час слідчих дій Перович перебувала в агентстві, й після обшуку в її кабінеті посадовицю відвезли на допит.

"Поліція обшукує її квартиру та інші приміщення, щоб знайти додаткові докази і предмети, пов'язані з кримінальним злочином", – заявили в спеціальному відділі поліції Чорногорії.

Єлена Перович, яка очолює антикорупційне агентство Чорногорії з липня 2020 року, й раніше звинувачувалась у неправомірних діях – що сама неодноразово заперечувала. Її арешт став останнім у низці заходів, ініційованих Спеціальною державною прокуратурою.

Наприкінці минулого тижня колишній спецпрокурор і колишній співробітник поліції Чорногорії були арештовані за підозрою у зловживанні службовим становищем і зв'язках з організованою злочинністю. Їх залишили під вартою на термін до 30 днів через ризик втечі та впливу на свідків.

За останні два роки Чорногорія заарештувала низку колишніх керівників судових установ і поліції. Цих зусиль країна вживає в межах євроінтеграційного курсу.