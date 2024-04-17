В Черногории – третий за последние дни громкий арест топ-чиновников

В Черногории по подозрению в злоупотреблении служебным положением арестовали директора антикоррупционного агентства страны Елену Перович, что произошло всего через несколько дней после ареста двух других черногорских чиновников.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, 17 апреля объявила специальная государственная прокуратура Черногории.

Аудит работы антикоррупционного агентства Черногории при руководстве Перович обнаружил, что она в течение 2023 года выписала себе дополнительных выплат на сумму почти 13,5 тысячи евро. Это дало основания инкриминировать чиновнице правонарушения.

Во время следственных действий Перович находилась в агентстве, и после обыска в ее кабинете чиновницу отвезли на допрос.

"Полиция обыскивает ее квартиру и другие помещения, чтобы найти дополнительные доказательства и предметы, связанные с уголовным преступлением", – заявили в специальном отделе полиции Черногории.

Елена Перович, возглавляющая антикоррупционное агентство Черногории с июля 2020 года, и ранее обвинялась в неправомерных действиях – что сама неоднократно отрицала. Ее арест стал последним в череде мер, инициированных Специальной государственной прокуратурой.

В конце прошлой недели бывший спецпрокурор и бывший сотрудник полиции Черногории были арестованы по подозрению в злоупотреблении служебным положением и связях с организованной преступностью. Их оставили под стражей на срок до 30 дней из-за риска побега и влияния на свидетелей.

За последние два года Черногория арестовала ряд бывших руководителей судебных учреждений и полиции. Эти усилия страна предпринимает в рамках евроинтеграционного курса.