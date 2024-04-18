Лидеры ЕС согласились наказать Иран санкциями за атаку на Израиль

ЕС расширит санкции против Ирана после нападения страны на Израиль в минувшие выходные.

Об этом говорится в выводах после первого дня саммита ЕС 17 апреля, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС заявили, что Европейский Союз предпримет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, в частности, в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет.

При этом подчеркнули, что "Европейский Союз остается полностью приверженным содействию деэскалации и безопасности в регионе".

"Европейский совет решительно и однозначно осуждает нападение Ирана на Израиль и подтверждает свою полную солидарность с народом Израиля и приверженность безопасности Израиля и региональной стабильности", – говорится также в выводах.

Глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня двухдневного саммита лидеров ЕС в Брюсселе сказал, что идея санкций состоит в том, чтобы "нацелиться на компании, необходимые для беспилотников, для ракет", а детали ограничений еще предстоит проработать.

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 16 апреля согласились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирану России и в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что на встрече глав МИД стран "Группы семи" на днях обсуждают санкции в отношении Ирана.