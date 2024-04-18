Рютте: Многие страны сидят "на куче Patriot", мы можем выкупить их для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и ведущий кандидат на пост генерального секретаря НАТО заявил, что продолжит попытки убедить страны, которые "сидят на большой куче систем Patriot, высвободить их, чтобы помочь Украине противостоять атакам России.

Об этом Рютте сказал перед саммитом ЕС в Брюсселе в среду, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Рютте рассказал, что он и действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали союзников глубже заглянуть в свои запасы и высвободить системы ПВО для Киева.

"Мы знаем, что многие страны сидят на большой куче систем Patriot, возможно, не желая передавать их напрямую", – сказал Рютте.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это чрезвычайно важно", – сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

Отвечая на вопрос о жалобах Владимира Зеленского на то, что союзники помогли Израилю отражать атаку Ирана, хотя он не является членом НАТО, а Украина все еще не имеет достаточной поддержки ПВО, Рютте сказал, что "Украине нужна вся противовоздушная оборона, которую мы можем получить для нее".

Рютте также рассказал, что он очень "расстроен" тем, что Россия разрушает Харьков.

Саммит лидеров ЕС заявил, что считает необходимым срочно обеспечить дополнительные средства ПВО для Украины, и призвал государства-члены ускорить доставку всей необходимой военной помощи.