У Європарламенті попередили Грузію через закон про "іноагентів": загрожує вступу в ЄС і НАТО

У Європарламенті заявили, що ухвалений у першому читанні в Грузії закон про "іноагентів" є атакою на незалежні ЗМІ та громадянське суспільство і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію країни.

Це стверджує спільна заява провідних депутатів Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Депутати "глибоко стурбовані" повторним внесенням керівною партією Грузії законопроєкту про "Прозорість іноземного впливу".

"Цей закон, який вчора пройшов перше читання у парламенті, є нападом на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства. Він несумісний з цінностями та демократичними принципами ЄС. Він суперечить амбіціям Грузії щодо членства в ЄС і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію країни", – заявили парламентарі.

Вони закликали уряд і парламент Грузії не розчаровувати прагнення більшості грузинського народу та співпрацювати з національними та міжнародними партнерами для забезпечення сприятливого робочого середовища для організацій громадянського суспільства.

Депутати стурбовані повідомленнями про те, що спецпризначенці застосовують силу для розгону незгодних із ухваленням законопроєкту.

"Право на мирні протести є основоположним правом і його потрібно суворо поважати, особливо в країні, яка прагне стати членом ЄС. Будь-яке невибіркове застосування сили проти мирних протестувальників не може бути виправданим. Ми закликаємо грузинське керівництво забезпечити захист свободи слова та зібрань і уникати будь-якої ескалації насильства", – йдеться у заяві.

Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.