Прем’єрка Латвії каже, що ЄС готовий ввести більше санкцій проти Білорусі

Лідери ЄС готові посилити санкції проти Білорусі у зв'язку з обходом чинних обмежень, запроваджених Євросоюзом проти російських союзників глави Кремля та торгівлі товарами для військової машини РФ.

Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, прибувши на другий день саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня розповіла, що лідери ЄС обговорили питання посилення санкцій у перший день саміту.

"Ми також готові посилити санкції не тільки проти Росії, але й проти Білорусі, тому що Білорусь використовується Росією, щоб не виконувати санкції", – сказала вона після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Сіліня відзначила, що саміт також обговорив, як кошти від заморожених російських активів мають бути використані на користь України.

Вона також назвала ситуацію в Україні, яка потерпає від російських авіаударів, "вирішальною", тож ЄС має "швидко" знайти рішення щодо поставок систем ППО Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати й Канада 15 квітня окремо оголосили про накладання нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до підтримки режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Березневий саміт лідерів ЄС закликав Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану у зв’язку з підтримкою російської агресивної війни проти України.