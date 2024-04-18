Премьер Латвии говорит, что ЕС готов ввести больше санкций против Беларуси

Лидеры ЕС готовы усилить санкции против Беларуси в связи с обходом действующих ограничений, введенных Евросоюзом против российских союзников главы Кремля и торговли товарами для военной машины РФ.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, прибыв на второй день саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Силиня рассказала, что лидеры ЕС обсудили вопрос усиления санкций в первый день саммита.

"Мы также готовы усилить санкции не только против России, но и против Беларуси, потому что Беларусь используется Россией, чтобы не соблюдать санкции", – сказала она по прибытии на саммит лидеров ЕС.

Силиня отметила, что саммит также обсудил, как средства от замороженных российских активов должны быть использованы в пользу Украины.

Она также назвала ситуацию в Украине, которая страдает от российских авиаударов, "решающей", поэтому ЕС должен "быстро" найти решение по поставкам систем ПВО Украине.

Напомним, Соединенные Штаты и Канада 15 апреля отдельно объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к поддержке режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Мартовский саммит лидеров ЕС призвал Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана в связи с поддержкой российской агрессивной войны против Украины.