Президент Грузии ветировала закон об отмене гендерных квот в списках на парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала принятый в парламенте проект закона об отмене гендерных квот в списках политсил на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Спикер Шалва Папуашвили 18 апреля сообщил, что президент ветировала закон, внесенный небольшой партией "Гирчи" и окончательно одобренный парламентом 4 апреля.

Мотивированные замечания Зурабишвили, согласно процедурам, должен рассмотреть комитет по юридическим вопросам, после чего их должны обсудить в зале.

Сторонники этого проекта имеют в парламенте достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

В действующем законодательстве предусмотрено, что в каждой четверке кандидатов в партийных списках должна быть по крайней мере одна женщина.

Инициаторы отмены этой нормы считают, что квоты "лишены логики", противоречат правовым нормам и не способствует расширению прав женщин.

Как известно, в последние дни в Грузии проходят масштабные протесты из-за того, что правящая партия продвигает скандальный проект "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Еще с момента объявления властей о намерении вернуть его на рассмотрение от западных партнеров Грузии прозвучали многочисленные сигналы о том, что это противоречит ее западному курсу. После начала рассмотрения проекта и его принятия в первом чтении критика усилилась.

Группа ведущих депутатов Европарламента выступили с заявлением, что закон является атакой на независимые СМИ и гражданское общество и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию Грузии.

Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.