Кулеба призвал страны G7 брать пример с Германии и найти для Украины ПВО

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО, в частности Patriot и SAMP/T, для защиты украинцев от российского террора.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу TG1, текст которого приводит пресс-служба МИД, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Украины приехал на министерскую встречу G7 в Италию для переговоров, в частности, относительно поставок систем защиты для украинского неба.

"Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора", – подчеркнул он.

Министр уточнил, что именно эти системы ПВО являются приоритетными, поскольку только они способны сбивать российские баллистические ракеты.

"Группа семи" – это те страны, у которых есть возможность без промедлений предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы решения были приняты как можно быстрее", – отметил министр.

В этом контексте глава МИД привел пример Германии, которая уже решила предоставить дополнительную батарею Patriot, и призвал другие страны последовать ее примеру.

"Мы видели с начала полномасштабного вторжения РФ, что страны "Группы семи" способны принимать действительно мощные и экстраординарные решения. Мы глубоко благодарны им за то, что они уже сделали для нас. Но чем дольше продолжается война, тем больше нужно смелых решений. Я убежден, что G7 способна принимать их", – отметил министр.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

А министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.