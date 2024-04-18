Почти три четверти украинцев поддерживают идею Макрона об отправке войск в Украину

Подавляющее большинство украинцев благосклонно относятся к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину при определенных условиях.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, опубликованный 18 апреля, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, идею отправки в Украину военных подразделений западных государств-союзников поддерживают 74% опрошенных граждан. Из них почти половина (48,2%) выразили однозначную поддержку, а 26,1% – скорее согласились.

Не поддерживают предложения Макрона только 12%, из них категорически против – 5,2%.

Идею отправки в Украину военных подразделений западных государств одобряют большинство опрошенных в западном (87%), центральном (78%) и восточном (66%) регионах и относительное большинство (47,5%) – в южных областях.

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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